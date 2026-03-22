Κι άλλη 24ωρη απεργία οι ταξιτζήδες στην Αττική, στα άκρα η κόντρα τους με τον Κυρανάκη

22 Μαρ. 2026 16:42
Pelop News

Νέα απεργία από το πρωί της Δευτέρας (23/3) ανακοίνωσαν οι οδηγοί ταξί στην Αττική.

Μετά το χειρόφρενο της προηγούμενης ομάδας, τώρα ανακοινώνεται πως οι οδηγοί στην Αθήνα θα απεργήσουν από τις 6:00 της Δευτέρας έως τις 6:00 της Τρίτης, ενώ δίνουν και ραντεβού για συγκέντρωση στις 10:30.

Η ανακοίνωση:

Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του “ερανιστικού νομοσχεδίου” που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.

Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις.

Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοί βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την “μεταρρύθμιση” – απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,

Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,

ΤΟ ΤΑΞΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

…. από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθυσήχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.

