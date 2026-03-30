Κιάτο: Συμπλοκή ανηλίκων στο λιμάνι με τραυματία 17χρονο και δικογραφία για μαχαίρι

Στη χερσαία ζώνη του λιμένα Κιάτου εκτυλίχθηκε το βράδυ της 28ης Μαρτίου 2026 περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου Έλληνα.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Κιάτου, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει για νοσηλεία.

Από την προανάκριση που διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου προέκυψε ότι ο 17χρονος συμμετείχε σε επεισόδιο με ομάδα συνομηλίκων του. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παρότι συνελήφθη, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



