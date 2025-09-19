Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ερχεται στην Αθήνα, τι λέει στους συνομιλητές της

Η Κίμπερλι Γκιλφοιλ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον 9ο όροφο του Ned Club, στην Ουάσινγκτον, δεν έκρυβε την αγωνία της για τον επικείμενο διορισμό της ως πρέσβης στην Αθήνα που τελικά επικυρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Η ίδια έλεγε στους συνομιλητές του πόσο περιμένει να αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα και με γεμάτη αυτοπεποίθηση έδειχνε διαβασμένη για πρόσωπα και πράγματα στη χώρα μας. Στο κάλεσμα του οικουμενικού πατριαρχείου στο οποίο και ανταποκρίθηκε, συνάντησε δύο μέλη της ελληνικής κυβέρνησης τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και την υφυπουργό εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τους οποίους όπως μάθαμε γνώριζε ήδη και είχε επικοινωνήσει μαζί τους και τηλεφωνικά. Συνάντησε επίσης και τον γιο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο οποίος εργάζεται στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Τώρα πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα και αναμένεται να έρθει μέσα στον Οκτώβριο.

Η στάση της απέναντι στα ελληνικά θέματα ήταν ξεκάθαρη από την τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της ακρόασης στη Γερουσία, ακρόαση για την οποία μας έλεγε ότι ήταν πολύ χαρούμενη που απάντησε επαρκώς στις ερωτήσεις των μελών της Γερουσίας.

Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος σε μια «περίπλοκη γεωπολιτικά περιοχή» με προκλήσεις τους τα μεταναστευτικά ρεύματα και η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και πιστεύει ότι οι Έλληνες εταίροι ενίσχυσαν τους ΗΠΑ την περίοδο των πρόσφατων γεγονότων στο Ισραήλ. Από τις πρώτες της κινήσεις είναι να να επισκεφθεί τόσο τις βάσεις, όσο και τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου –τους είπε– να αποκτήσει «ακόμα βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους». Κατά την ακρόαση της είχε κάνει και αναφορά στο λιμάνι του Πειραιά και στην ανάγκη ενίσχυσης τους ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και για την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, είχε κάνει αναφορά ενώπιον της Γερουσίας στον σεβασμό τους στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές τους συμμαχίας.

«Ως πρώην εισαγγελέας, είχα πάντα βαθύ σεβασμό στο κράτος δικαίου», είχε πει προσθέτοντας ότι οι θέσεις των ΗΠΑ σταθμίζονται με όσα υποστηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι ΗΠΑ ενεργούν με βάση τα συμφέροντά τους και ταυτόχρονα στέλνουν σαφές μήνυμα διεθνώς.

«Οφείλουμε να φροντίζουμε τους συμμάχους τους και να το δείχνουμε στην πράξη. Πρέπει να τιμάται όποιος έχει αποδείξει ότι είναι ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος», είχε δηλώσει.

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι πρόκειται για «σημαντικό ζήτημα» και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι «ο καλύτερος διαπραγματευτής» για την εξεύρεση τρόπων ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στην περιοχή.

Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα είναι η Τρίτη μεγαλύτερη σε αμυντικές δαπάνες εντός του ΝΑΤΟ.

Η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι συνεργάζεται στενά με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αγκυρα Τόμας Μπάρακ και είχε καλή συνεργασία και με τον πρώην πρέσβη στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη. Το πρώτο βέβαια πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η καλή τους συνεργασία και εις όφελος ποιας χώρας.

Η Κίμπερλι-όπως τη λένε πια οι Ελληνες- δεν θα έρθει μόνη της. Θα συνοδεύεται από δύο της συνεργάτες αλλά και τον 18χρονο γιο της ο οποίος παράλληλα θα σπουδάζει και σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Πηγή: newsbeast.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



