Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα «παράδειγμα» του δόγματος Τραμπ «ειρήνη μέσω ισχύος»

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συμμετείχε σήμερα στην εκδήλωση «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med» και χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο σύμμαχο» και «ζωτικό εταίρο» για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ομιλία της, η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει «από τα λόγια στις πράξεις», με κεντρικό άξονα το δόγμα «ειρήνη μέσω της ισχύος». Σύμφωνα με την ίδια, η Ελλάδα αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής, καθώς έχει δεσμευτεί να διαθέτει το 5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες των συμμάχων και της Ουάσινγκτον.

Η Πρέσβης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διάσταση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «ενεργειακό φάρο» και «κεντρική πύλη εισόδου» του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

Στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου εισαγωγής και διανομής LNG.

Στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, που τροφοδοτεί την ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας μέχρι την Οδησσό.

Στις στρατηγικές συμφωνίες με αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, όπως η ExxonMobil και η Chevron, που επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συμφωνίες αυτές θα αποφέρουν οφέλη για δεκαετίες.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε επίσης ανοιχτά στον οικονομικό και γεωπολιτικό ανταγωνισμό με την Κίνα. Παραδέχθηκε ότι σε προηγούμενη περίοδο οικονομικής δυσχέρειας η Κίνα εκμεταλλεύτηκε το κενό και έγινε «ο μόνος πλειοδότης» σε ορισμένες υποδομές (αναφορά στον Πειραιά), ωστόσο τόνισε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά.

Σημείωσε ως παράδειγμα επιτυχίας την αμερικανική επενδυτική παρουσία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ενώ προανήγγειλε νέες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές που θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στα κινεζικά συμφέροντα. Κάλεσε παράλληλα τις ευρωπαϊκές χώρες να διενεργούν «διεξοδικές έρευνες» σε ξένες επενδύσεις, προκειμένου να προστατεύσουν την εθνική τους ασφάλεια.

Η Πρέσβης εξήρε τη στενή και καθημερινή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με στόχο την προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων και υποδομών στη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



