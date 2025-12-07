Κικίλιας: «Απαιτείται πίεση στην Ευρώπη για νέο οδικό χάρτη»

Την προοπτική μεγάλων αμερικανικών επενδύσεων σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές της χώρας ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

07 Δεκ. 2025 12:40
Στις μάχες που οφείλει να δίνει η Ελλάδα εντός Ευρώπης για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, των εισοδημάτων και της κοινωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους, Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Πιστεύω ότι είναι λάθος οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος με τον οποίο απαγορεύονται η σπορά και συγκεκριμένα προϊόντα, έναντι του ανταγωνισμού που έρχεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποια δήθεν φθηνότερα προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν την πρωτογενή παραγωγή στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, υπάρχουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για υδάτινους πόρους. Το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, η Ευρώπη θα το βρει μπροστά της. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη. Είναι άλλος, πλέον, οδικός χάρτης. Πρέπει να ξανασχεδιαστούν πολιτικές με όραμα, με το βλέμμα στο μέλλον και με τη δυνατότητα να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα».
Υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η αναζήτηση λύσεων απαιτεί θεσμικό διάλογο και συνεννόηση, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Πιστεύω ότι οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με ανοιχτούς τους δρόμους και με ένα τέτοιο πνεύμα που να μπορεί να εξυπηρετήσει τη δυνατότητα του να βρεθεί μια λύση».
Επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει πίεση στην Ευρώπη για αναδιοργάνωση, ο κ. Κικίλιας έφερε ως παράδειγμα τη ναυτιλία και την πρόσφατη ψηφοφορία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στην οποία η Ελλάδα, με τη στάση της, συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση να αναβληθεί για ένα έτος η ψήφιση για τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία. Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας: «Πώς έγινε με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την απόφαση της Ευρώπης για την ψήφιση στον ΙΜΟ, σε σχέση με τα καύσιμα που είναι ο κύριος τρόπος και κινητήρια δύναμη για το 80% με 90% της εμπορικής διακίνησης που γίνεται δια θαλάσσης; Δηλαδή, πώς ανεστράφη αυτή η απόφαση, αναβλήθηκε για ένα χρόνο και όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι αν πηγαίναμε σε μια ουτοπική λύση κάποιων πράσινων βιοκαυσίμων που δεν υπάρχουν και δεν παράγονται, θα είχαμε κρίση και αύξηση πληθωριστικών τάσεων, αύξηση των τιμών της ενέργειας και αύξηση των τιμών των προϊόντων; Δεν αντέδρασε η Ελλάδα; Δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις ο κύριος Πρωθυπουργός; Δεν πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτή η απόφαση οδήγησε και τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί μας, για το πώς δεν θα τινάξουμε στον αέρα τις οικονομίες των Ευρωπαίων;».
Απαντώντας σε ερώτηση για τις μεταναστευτικές ροές, μετά την τραγωδία στην Κρήτη με 18 νεκρούς σε λέμβο, ο Υπουργός σημείωσε: «Οι ροές είναι στο σύνολό τους 25% μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου Ναυτιλίας και της μεταναστευτικής πολιτικής. Συμβάλλει φυσικά και το Υπουργείο Μετανάστευσης σε αυτό. Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού είναι έξω στο πεδίο και τα νούμερα είναι αδιαμφισβήτητα. Θα κάνουμε σχετική παρουσίαση στο τέλος του έτους, με τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν πολύ λιγότερες ροές στο Ανατολικό Αιγαίο από τις τουρκικές ακτές. Είχαμε το peak και την έξαρση αυτή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η οποία και αυτή έχει ελεγχθεί, γι’ αυτό και τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα στο σύνολό τους σε σχέση με πέρυσι».

