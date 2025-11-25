Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ

Σειρά συναντήσεων με ομολόγους του από χώρες με καίριο ρόλο στη διεθνή ναυτιλία πραγματοποίησε, στο Λονδίνο, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

25 Νοέ. 2025 9:15
Pelop News

Σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από χώρες με καίριο ρόλο στη διεθνή ναυτιλία πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο Λονδίνο όπου βρίσκεται για την 34η Τακτική Συνέλευση του International Maritime Organization (IMO).

Στη συνάντησή του με τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων, Marco M. Sylvester, λίγους μήνες μετά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές συζήτησαν για την εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο – και ειδικότερα εντός του ΙΜΟ – η οποία ενισχύεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι χώρες τους έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν σε αυτόν τον κομβικό τομέα για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al-Rumaih, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η σχέση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας έχει αναβαθμιστεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, όπως καταδεικνύουν και οι πρόσφατες υψηλού επιπέδου επισκέψεις. Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την εκτίμησή του για τα σημαντικά επιτεύγματα της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία της παραδοσιακά αμοιβαίας υποστήριξης των υποψηφιοτήτων τους στον ΙΜΟ, για την ανάγκη διαφύλαξης της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και για την κοινή επιθυμία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων και της κρουαζιέρας.

Σε επόμενη διμερή επαφή του, συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulla Al Thani, με τον οποίο συζητήθηκαν η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργειών στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμένων, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΙΜΟ.

Στη συνέχεια, στη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, Li Yang, συζητήθηκε η ισχυρή σχέση των δύο χωρών στον ναυτιλιακό τομέα και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής της, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία της ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο του ΙΜΟ, λόγω του υψηλού ποσοστού του παγκόσμιου εμπορικού στόλου που αντιπροσωπεύουν οι δύο χώρες.

Τέλος, ο Υπουργός παρέθεσε γεύμα εργασίας στους μεσογειακούς ομολόγους του — την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, Chris Bonett, και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi — στο οποίο επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας. Οι χώρες της Μεσογείου, που εκπροσωπούν σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας και διαθέτουν βαθιά παράδοση και τεχνογνωσία στον τομέα, υπογράμμισαν την αξία της στενής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ναυτιλίας, ενώ ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους ομολόγους του για τη γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, τονίζοντας ότι αποτελούν συνοδοιπόρους της Ελλάδας στις κοινές μελλοντικές προσπάθειες.

