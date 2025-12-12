Κικίλιας: «Δίνουμε ακόμα 22,16 εκ. ευρώ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο»

Δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κικίλιας: «Δίνουμε ακόμα 22,16 εκ. ευρώ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο»
12 Δεκ. 2025 10:25
Pelop News

Ξεκινούν οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου, συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, για τους κατοίκους των νησιών, καταβάλλεται ποσό 12.273.674,92 ευρώ σε 126.984 δικαιούχους, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται η καταβολή ποσού 9.886.614,87 ευρώ σε 1.788 επιχειρήσεις, για αιτήσεις της Β’ Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:
«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών και επιχειρήσεων και γι’ αυτό η διαδικασία των ελέγχων και των πληρωμών πρέπει να γίνεται με απόλυτη σοβαρότητα και διαφάνεια. Με την ολοκλήρωσή τους, ξεκινά η καταβολή των ποσών προς κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών. Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας».

