Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»

Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ τοποθετήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κικιλιάς αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή «για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια για τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

