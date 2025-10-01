Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»

Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρική πύλη εισαγωγής LNG, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος καλύπτει το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 24,5% της χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς LNG, σημειώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας.

01 Οκτ. 2025 17:19
Η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και συνεχίζει να ενδυναμώνεται, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο του 15ου Capital Link στην Αθήνα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας, των ναυπηγείων και της ναυτιλίας, τις οποίες η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό παραγωγό και εξαγωγέα LNG, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος περιλαμβάνει περίπου 5.700 πλοία, καλύπτοντας το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 24,5% της χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς LNG. «Μέσα από στενότερη συνεργασία μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, ειδικά στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών», επισήμανε.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε επίσης τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως πύλης εισαγωγής LNG από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναφερόμενος στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι είχε σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των αρμόδιων υπουργείων, στελέχη του State Department, επενδυτικές τράπεζες, γερουσιαστές και κυβερνήτες. «Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και υπάρχει ξεκάθαρη βούληση για συνεργασία. Τα δύο επιτελεία εργάζονται ήδη σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες», δήλωσε.

Τέλος, για τη σημασία του Capital Link, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι αποτελεί καθιερωμένο θεσμό, φέρνοντας σε επαφή επιχειρηματίες, διπλωμάτες και ανθρώπους της αγοράς, και δημιουργεί χώρο για ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη πολιτικών με θετικά αποτελέσματα.
