Κιμ και Λουκασένκο σφράγισαν τη σύμπλευσή τους με νέα συνθήκη συνεργασίας

Σε νέα φάση περνούν οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας και της Λευκορωσίας, μετά τη συνθήκη φιλίας και συνεργασίας που υπέγραψαν στην Πιονγκγιάνγκ ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Αλεξάντερ Λουκασένκο. Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης του Λευκορώσου προέδρου στη βορειοκορεατική πρωτεύουσα, της πρώτης του στη χώρα.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε τη συνθήκη θεμελιώδες κείμενο για το μέλλον των διμερών σχέσεων, ενώ και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για κοινές αξίες και για μια πιο στενή συνεργασία σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων. Παράλληλα με τη συνθήκη, υπογράφηκαν και επιμέρους συμφωνίες και μνημόνια σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η γεωργία.

🇧🇾/🇰🇵🔻Lukashenko gifted Kim Jong Un a gun pic.twitter.com/66dpkUr9cb — World in Conflict (@worldnconflicts) March 26, 2026

Το πολιτικό μήνυμα της συνάντησης

Η επίσκεψη είχε και ισχυρό συμβολισμό, καθώς έφερε κοντά δύο από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν. Διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι τόσο η Βόρεια Κορέα όσο και η Λευκορωσία έχουν στηρίξει με διαφορετικό τρόπο τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία: η Πιονγκγιάνγκ με στρατιωτικό υλικό και, σύμφωνα με δυτικές αναφορές, ακόμη και με στρατεύματα, και το Μινσκ με τη στρατηγική στήριξη που παρέχει στη Μόσχα από το λευκορωσικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κιμ εξέφρασε στήριξη προς τη Λευκορωσία απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε δυτική πίεση, ενώ ο Λουκασένκο υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να αναπτύξουν ακόμη πιο στενές σχέσεις επειδή, όπως είπε, οι οικονομίες τους είναι συμπληρωματικές και «χρειάζονται η μία την άλλη».

Μια σχέση με σαφή γεωπολιτική στόχευση

Η νέα συνθήκη ερμηνεύεται από αναλυτές ως ακόμη ένα βήμα εμβάθυνσης των δεσμών ανάμεσα σε χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση με τη Δύση και έχουν πληγεί από κυρώσεις. Το Reuters σημειώνει ότι, πέρα από τον συμβολισμό, οι δύο πλευρές αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική τους συνεργασία, την ώρα που η Μόσχα παραμένει ο κοινός τους στρατηγικός άξονας.

