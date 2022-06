Κιμ Καρντάσιαν: Θα έτρωγα και κακά αν με έκανε να δείχνω νεότερη!

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει δήλωση της Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) στους New York Times, όπου παραχώρησε συνέντευξη. Η 41χρονη τηλεπερσόνα αστειεύτηκε, λέγοντας πως θα έτρωγε ακόμη και κακά για να δείχνει νεότερη.

«Αν μου έλεγες ότι έπρεπε κυριολεκτικά να τρώω κακά κάθε μέρα για να δείχνω νεότερη, ίσως να το έκανα. Ίσως» είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή δεν άργησε βέβαια να προκαλέσει πολλά σχόλια στα social media. «Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό σημαίνει ότι το έχει κάνει ήδη», αναρωτήθηκε κάποιος, με έναν να σημειώνει: «Πόσα κακά είναι η ερώτηση».

Η δημοσίευση του άρθρου ήρθε με την ανακοίνωση της νέας σειράς περιποίησης της Καρντάσιαν, Skkn by Kim, που κυκλοφορεί αργότερα αυτόν τον μήνα. «Είναι τα κακά ενεργό συστατικό στο SKKN», αναρωτήθηκε κάποιος σχολιαστής.

