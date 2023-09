Κίνα: Άφαντος εδώ και 3 εβδομάδες ο υπουργός Άμυνας Λι Σανγκφού

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχει να εμφανιστεί δημοσίως ο υπουργός Άμυνας της Κίνας πυροδοτώντας εικασίες για την τύχη του, καθώς πρόκειται για την τελευταία περίπτωση ανώτερου αξιωματούχου του Κομμουνιστικού Κόμματος που χάνονται τα ίχνη του. ‘

Η τελευταία φορά που εθεάθη ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Λι Σανγκφού, ήταν στις 29 Αυγούστου όταν εκφώνησε ομιλία σε φόρουμ για την ειρήνη και την ασφάλεια με αφρικανικά έθνη. Το τελευταίο ταξίδι του στο εξωτερικό ήταν στα μέσα Αυγούστου στη Μόσχα και το Μινσκ, όπου συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

H αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι ο Λι έχει τεθεί υπό έρευνα, ανέφεραν σήμερα Παρασκευή οι Financial Times επικαλούμενοι ανώτερους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ο Κινέζος ΥΠ ΑΜ την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε την τελευταία στιγμή μια συνάντηση με Βιετναμέζους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας.

As Shakespeare wrote in Hamlet, “Something is rotten in the state of Denmark.” 1st: Defense Minister Li Shangfu hasn’t been seen or heard from in 3 weeks. 2nd: He was a no-show for his trip to Vietnam. Now: He’s absent from his scheduled meeting with the Singaporean Chief of Navy…

