Κίνα: Αναμένει επίσκεψη από Αμερικανούς γερουσιαστές – Τί θα συζητήσουν

Η Κίνα εκφράζει ικανοποίηση για την προσεχή επίσκεψη Αμερικανών γερουσιαστών, καθώς Πεκίνο και Ουάσινγκτον επιδιώκουν αναθέρμανση των σχέσεών τους.

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα ικανοποίηση για την προσεχή επίσκεψη αντιπροσωπείας Αμερικανών γερουσιαστών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα επιτρέψει να υπάρξει «αντικειμενική κατανόηση» της χώρας, σε ένα πλαίσιο αναθέρμανσης των διπλωματικών σχέσεων Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, οι οποίες αντιτίθενται σε σειρά ζητημάτων, ξανάρχισαν τον διάλογο τους τελευταίους μήνες με μια σειρά επισκέψεων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στο Πεκίνο, μεταξύ των οποίων αυτή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν τον Ιούνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και αρκετοί άλλοι γερουσιαστές των ΗΠΑ αναμένονται στην Κίνα.

China welcomes US Senate Majority Leader Chuck Schumer to lead a bipartisan delegation of senators to visit China and hopes the visit will promote a more objective understanding of China in US Congress and communication between the two countries’ legislatures, a Foreign Ministry… pic.twitter.com/aNjdjVgA9e

— People’s Daily, China (@PDChina) October 4, 2023