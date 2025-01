Κίνα: Ανησυχία για «μυστηριώδη ιό» που γεμίζει με κόσμο τα νοσοκομεία – Τι γνωρίζουμε

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο υγειονομικό φαινόμενο που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα νοσοκομεία φαίνεται να κατακλύζονται από ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη δραστηριότητα στα κρεματόρια.

Βίντεο και μαρτυρίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γεμάτες νοσοκομειακές μονάδες, ασθενείς με μάσκες και μακρές ουρές σε παιδιατρικά τμήματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την έξαρση σε έναν λιγότερο γνωστό ιό, τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (HMPV), ο οποίος συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα παρόμοια με αυτά του κοινού κρυολογήματος.

Ωστόσο, οι κινεζικές υγειονομικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αυτή την αιτία. Επισήμως, το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναφέρει ότι η γρίπη αποτελεί την κύρια αιτία της έξαρσης, καθώς το 30% των τεστ για αναπνευστικές λοιμώξεις επιστρέφουν θετικά σε γρίπη, ενώ ένας στους επτά ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα νοσηλεύεται λόγω της ίδιας αιτίας.

Τα βίντεο προκαλούν ανησυχία διεθνώς

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τα βίντεο που εμφανίστηκαν διαδικτυακά γύρω στην Πρωτοχρονιά ισχυρίζονται ότι δείχνουν νοσοκομεία στις επαρχίες Χουνάν και σε άλλες περιοχές να είναι υπερπλήρη.

#HMPV virus in #China FAQs: Symptoms, treatment and everything else you should know

China is currently facing an outbreak of human metapneumovirus (HMPV) and videos on social media purportedly show congested hospitals and overburdened healthcare systems. Health experts have… pic.twitter.com/UIjml1P93g

