Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου ΒΙΝΤΕΟ

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος.

Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου ΒΙΝΤΕΟ
28 Σεπ. 2025 14:21
Pelop News

Η ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας, δόθηκε σήμερα, Κυριακή, στην κυκλοφορία.

Η κατασκευή της, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και ο στόχος της γέφυρας είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού, είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Με μήκος 2.890 μέτρων και εκτεινόμενη πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.


«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο. Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις ρωσικές προμήθειες
15:05 Η Ολυμπιάδα νίκησε σε φιλικό τον Ερμή
14:58 Τουρνουά Κεραυνού Αιγίου: Και ο Προμηθέας 2014 πέρασε στον τελικό
14:56 Η Ελενα Παπαρίζου έκανε ευτυχισμένο τον Αδωνι Γεωργιάδη!
14:51 Τα αιτήματα Αλεξόπουλου στην Κεραμέως-Τι ζήτησε για τους Κτηνοτρόφους
14:40 Πάτρα: Ματαιώνεται η λιτανεία της Αγίας Κάρας, κανονικά ο εσπερινός στον ΙΝ Αγίου Ανδρέου
14:34 Νέο «οσμή» σκανδάλου για τον Τόνι Μπλερ, με τον μεγιστάνα της Oracle
14:33 Κίνα: Υπουργός έπαιρνε «μίζες» και καταδικάστηκε εις θάνατον!
14:21 Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος»: Και η ΕΑΠ στον τελικό
14:10 Σεισμός στη Δυτική Τουρκία, «κουνήθηκε» και η Κωνσταντινούπολη
14:00 Στον «αέρα» το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
13:50 Σωματείο Αχαϊας: Καταγγελία για φίμωση συγγενούς θύματος των Τεμπών.
13:41 Σπουδαίο βήμα για τον Βασίλη Σκρέτα του Ατλαντα, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό
13:31 Τα τελευταία μπάνια στην Πλαζ
13:23 Α. Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Η διαρκής παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες παραμένει αδιαπραγμάτευτη.
13:14 Με επιτυχία το “patrahlon 2025” στην Πλαζ
13:04 Αρτέμιδα – Πατέρας 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία: «Τα καλώδια ήταν σε ύψος που φτάνει κάθε 5χρονο παιδί»
12:53 Μαρινάκης στο «μπρίφινγκ για τους πολίτες»: Δεν εμπαίζουμε την κοινωνία με την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους
12:48 Τουρνουά «Μιχάλης Δημητρακόπουλος:» Ο Α.Ο. Δύμης ΄07 στον τελικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ