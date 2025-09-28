Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang

Η Κίνα εγκαινίασε τη νέα Huajiang Grand Canyon Bridge, που αναδείχθηκε στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου. Το εντυπωσιακό έργο, μήκους 2.890 μέτρων, βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζού και εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα υψώνεται 625 μέτρα πάνω από το ποτάμι του Μπέιπαν και διασχίζει το Μεγάλο Φαράγγι Huajiang, προσφέροντας όχι μόνο λειτουργικότητα αλλά και τουριστική έλξη λόγω του θεαματικού τοπίου. Με ύψος εννέα φορές μεγαλύτερο από αυτό της γέφυρας Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, η Huajiang Bridge αποτελεί ορόσημο στην κινεζική υποδομή και στην παγκόσμια μηχανική.

Η ολοκλήρωσή της θεωρείται σημαντική για την τοπική οικονομία, καθώς διευκολύνει τις μετακινήσεις, βελτιώνει τη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε ολόκληρη την επαρχία Γκουιζού.

