Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon Bridge, ύψους 625 μέτρων, μειώνει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού στην επαρχία Γκουιζού.

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang
28 Σεπ. 2025 22:45
Pelop News

Η Κίνα εγκαινίασε τη νέα Huajiang Grand Canyon Bridge, που αναδείχθηκε στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου. Το εντυπωσιακό έργο, μήκους 2.890 μέτρων, βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζού και εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα υψώνεται 625 μέτρα πάνω από το ποτάμι του Μπέιπαν και διασχίζει το Μεγάλο Φαράγγι Huajiang, προσφέροντας όχι μόνο λειτουργικότητα αλλά και τουριστική έλξη λόγω του θεαματικού τοπίου. Με ύψος εννέα φορές μεγαλύτερο από αυτό της γέφυρας Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, η Huajiang Bridge αποτελεί ορόσημο στην κινεζική υποδομή και στην παγκόσμια μηχανική.

Η ολοκλήρωσή της θεωρείται σημαντική για την τοπική οικονομία, καθώς διευκολύνει τις μετακινήσεις, βελτιώνει τη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε ολόκληρη την επαρχία Γκουιζού.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang
22:29 Επιστροφή στη χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
22:14 Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%
21:57 Η Ουάσινγκτον «ζυγίζει» το αίτημα για Tomahawk στην Ουκρανία
21:46 Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
21:37 Πολικές αρκούδες σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης
21:20 Καρυστιανού: «Η διεκδίκηση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ο αγώνας μας δεν σταματά»
21:07 Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ
21:07 Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ
20:55 Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους
20:40 Πάτρα: Με λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα ΦΩΤΟ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ