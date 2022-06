Κίνα: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Σανγκάη – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του από φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Σανγκάη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, γνωστοποιώντας ότι υπάρχουν σύννεφα καπνού στην πόλη.

Η φωτιά στο εργοστάσιο Sinopec Shanghai Petrochemical Co., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Τζινσάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της κινεζικής μεγαλούπολης, ξέσπασε γύρω στις 04:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος) και τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

“Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου“, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ώρα που στη Σανγκάη, την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, επαναλαμβάνονται προσεκτικά οι δραστηριότητες μετά το lockdown που είχε επιβληθεί για δύο μήνες για την αντιμετώπιση έξαρσης της COVID-19.

Το lockdown, το οποίο έληξε επισήμως στις αρχές Ιουνίου, είχε προκαλέσει το κλείσιμο εργοστασίων και τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών του εργοστασίου χημικών άκουσαν έκρηξη, η οποία ακολουθήθηκε από πυρκαγιά.

Κίνα: Βίντεο – σοκ από τη φωτιά

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό σύννεφο καπνού και στάχτες να υψώνονται στον ουρανό.

Footage circulating of the fire at a petrochemical plant in #China is eerie end-of-the-world stuff. It’s now been brought under control but at least one death. It started in #Shanghai area at 4am today. Gotta be pretty toxic air too. pic.twitter.com/ubrdJNqgsm — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 18, 2022

Lots of videos of fires after two huge explosions in a refinery in Shanghai Jingshan district this morning are making the rounds on Chinese Social Media. Here are a few: pic.twitter.com/YuekyRmniq — Christian Petersen-Clausen (@chris__pc) June 18, 2022