Κίνα – Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων – Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια ΒΙΝΤΕΟ

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν πως καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού. Το νέο ρεκόρ ανακοινώθηκε καθώς πληθαίνουν οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια κατά των αυστηρών μέτρων.

Ειδικότερα, το προηγούμενο 24ωρο – όπως αναφέρουν τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών – στην Κίνα καταγράφηκαν 40.347 νέα κρούσματα κορονοϊού, από τα οποία 3.822 με συμπτώματα και 36.525 ασυμπτωματικά. Επίσης, δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, έναντι ενός την προηγουμένη.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας παρέμεινε στους 5.233 νεκρούς επί συνόλου 311.624 μολύνσεων με συμπτώματα, κατά τους αριθμούς της εθνικής επιτροπής υγείας (σ.σ. του υπουργείου Υγείας).

Μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και επεισόδια

Το νέο ρεκόρ ανακοινώθηκε καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Σαγκάη και οι διαμαρτυρίες εναντίον των εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Κίνα εξαπλώθηκαν σε αρκετές πόλεις.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε τουλάχιστον επτά πόλεις – μεταξύ των οποίων η Γουχάν, η Ναντζίνγκ, η Τσονγκτσίνγκ και η Γκουανγκζού – με τη βία να ξεσπάει μεταξύ αστυνομικών και εξαγριωμένων Κινέζων.

Δείτε βίντεο:

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijing’s liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG

— Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) November 27, 2022