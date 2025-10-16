Κίνα: Μαζικές διώξεις και συλλήψεις Χριστιανών, εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας!

Δυστυχώς ένα νέο κύμα διώξεων κατά των ανεξάρτητων χριστιανικών εκκλησιών συγκλονίζει την Κίνα, καθώς οι αρχές πραγματοποίησαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο τη μεγαλύτερη μαζική σύλληψη πιστών των τελευταίων δεκαετιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Jin Mingri, γνωστός πάστορας και ιδρυτής της εκκλησίας Zion Church, ο οποίος θεωρείται από τους πρωτεργάτες του υπόγειου προτεσταντικού κινήματος στη χώρα.

Η κόρη του, Grace Jin Drexel, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο BBC ότι ενημερώθηκε αρχικά με μήνυμα του πατέρα της για τη σύλληψη ενός άλλου πάστορα στη Σεντζέν. «Λίγο μετά, με πήρε η μητέρα μου. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του», ανέφερε. Μέσα σε λίγες ώρες η οικογένεια κατάλαβε ότι και ο ίδιος είχε συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εκκλησία, η επιχείρηση κάλυψε τουλάχιστον 10 κινεζικές πόλεις, ανάμεσά τους το Πεκίνο και τη Σανγκάη, και οδήγησε στη σύλληψη περίπου 30 ατόμων — πάστορες, ηγέτες και μέλη των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Το BBC δημοσίευσε έγγραφο που φέρεται να αποτελεί επίσημη ειδοποίηση κράτησης του πάστορα Jin, το οποίο αναφέρει ότι κρατείται στις φυλακές Beihai No. 2, με την κατηγορία της «παράνομης χρήσης δικτύων πληροφορίας».

🇨🇳✝️China detains Pastor Ezra Jin, leader of Beijing’s Zion Church, a large unregistered Christian network that spread across multiple provinces and online after being shut down in 2018. Zion Church operated outside China’s legal registration system, refusing to join the… pic.twitter.com/RGLLcOhOdt — James Wood 武杰士 (@commiepommie) October 13, 2025



Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν την επιχείρηση «συντονισμένη και άνευ προηγουμένου» και εκτιμούν ότι αποτελεί την απαρχή μιας ευρύτερης καταστολής εναντίον των μη εγκεκριμένων εκκλησιών, γνωστών και ως «house churches». «Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απλώς η αρχή μιας μεγαλύτερης εκστρατείας», δήλωσε ο Corey Jackson, ιδρυτής της οργάνωσης Luke Alliance, προσθέτοντας ότι άλλες εκκλησίες προετοιμάζονται για επερχόμενες συλλήψεις.

Η οργάνωση Open Doors σημείωσε ότι η εκκλησία Zion ήταν ιδιαίτερα γνωστή και δραστήρια, γεγονός που «ενδεχομένως ανησύχησε τις αρχές για το επίπεδο οργάνωσης που δεν ελέγχουν». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κινεζική πολιτική καταστολής κατά των ανεξάρτητων εκκλησιών θα συνεχιστεί, με τις αρχές να χρησιμοποιούν κατηγορίες όπως «απάτη» ή «οικονομικά εγκλήματα» για να τρομοκρατήσουν τα μέλη τους.

Ο πάστορας Sean Long, εκπρόσωπος της Zion Church που ζει στις ΗΠΑ, έκανε λόγο για «συστηματικό ξερίζωμα» της εκκλησίας από τις κινεζικές αρχές. «Πρόκειται για μια επιχείρηση “να σκοτώσουν το κοτόπουλο για να φοβίσουν τις μαϊμούδες”. Η Zion είναι το κοτόπουλο – είμαστε οι πιο επιδραστικοί, και θέλουν να φοβίσουν τους υπόλοιπους χριστιανούς», είπε χαρακτηριστικά.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο απάντησε ότι «οι πολίτες της Κίνας απολαμβάνουν ελευθερία θρησκευτικής πίστης σύμφωνα με τον νόμο, αλλά όλες οι θρησκευτικές ομάδες και δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της χώρας». Το Πεκίνο, από την πλευρά του, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της Κίνας» μετά την καταδίκη των συλλήψεων από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η ιστορία του πάστορα Jin Mingri

Ο Jin Mingri, γνωστός και ως Ezra Jin, γεννήθηκε το 1969 στην επαρχία Heilongjiang. Αρχικά πίστευε στο κομμουνιστικό κράτος, μέχρι τα γεγονότα της Τιενανμέν το 1989, όταν συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα υπέρ της δημοκρατίας. «Ήταν ένα σημείο καμπής· έχασε την πίστη του στο κράτος και στράφηκε στον Χριστιανισμό», ανέφερε η κόρη του.

There is no freedom of religion in China. The CCP routinely persecutes people of faith and Pastor Ezra Jin Mingri is its latest victim. China should immediately release Pastor Mingri and end the religious persecution of all Chinese people. https://t.co/VeFkpGh7tV — Select Committee on China (@ChinaSelect) October 11, 2025

Το 2002 μετακόμισε στις ΗΠΑ για θεολογικές σπουδές, αλλά το 2007 επέστρεψε στην Κίνα και ίδρυσε την εκκλησία Zion στο Πεκίνο, αρνούμενος να υπαχθεί στο κρατικά ελεγχόμενο Προτεσταντικό κίνημα Three-Self Patriotic Movement. Η Zion ξεκίνησε ως μικρή «εκκλησία του σπιτιού» με 20 πιστούς, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε δίκτυο 100 παραρτημάτων με περισσότερους από 10.000 πιστούς σε 40 πόλεις.

Το 2018, μετά την άρνηση του Jin να τοποθετήσει κάμερες CCTV στην αίθουσα λατρείας, οι αρχές έκλεισαν την εκκλησία και του επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η οικογένειά του κατόρθωσε να φύγει για τις ΗΠΑ.

Παρά τις διώξεις, η Zion συνέχισε να λειτουργεί διαδικτυακά και σε μικρές ομάδες. Ο Sean Long τόνισε ότι, παρά τη νέα καταστολή, «ο διωγμός δεν μπορεί να καταστρέψει την εκκλησία. Η ιστορία δείχνει ότι όπου υπάρχει καταπίεση, γεννιέται αναγέννηση».

