Κίνα: Υπουργός έπαιρνε «μίζες» και καταδικάστηκε εις θάνατον!

Ο Τανγκ έλαβε χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια) σε διάφορες θέσεις που ανέλαβε από το 2007 έως το 2024.

28 Σεπ. 2025 14:33
Ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας,  Τανγκ Ρεντζιάν, καταδικάστηκε σε θάνατο με αναστολή για δωροληψία από ένα δικαστήριο στην επαρχία Τζιλίν.

Ο Τανγκ έλαβε χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια) σε διάφορες θέσεις που ανέλαβε από το 2007 έως το 2024, αναφέρει το Xinhua.

Το δικαστήριο της Τσανγκτσούν ανέστειλε την θανατική ποινή του για δύο χρόνια, σημειώνοντας πως ο ίδιος ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφού βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας από την επιτροπή κατά της διαφθοράς και απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Η έρευνα σε βάρος του Τανγκ ακολούθησε ανάλογες έρευνες σε βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του Γουέι Φενγκχέ.

Ο Τανγκ διετέλεσε κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020 προτού αναλάβει καθήκοντα υπουργού Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων.
