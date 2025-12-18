Κίνδυνος ατυχήματος στην Πλατεία Παπαφλέσσα

Περισσότερους από δύο μήνες, στο δρομάκι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το άγαλμα του Παπαφλέσσα στην ομώνυμη πλατεία υπάρχει μια μεγάλη λακκούβα.

Χθες, ένα ΙΧ «κόλλησε» για λίγο στο σημείο γιατί η λακκούβα είναι βαθιά και χρειάζεται άμεσα να επιδιορθωθεί η ζημιά πριν προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Μάλιστα, περίοικοι έχουν ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους και περιμένουν να τακτοποιηθεί.

