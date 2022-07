Κινέζικος πύραυλος: Λήξη συναγερμού για την Ελλάδα – Ποια η πορεία του

Με νέα ενημέρωση από το EU-SST, ο συναγερμός για την Ελλάδα έληξε, ενώ εκτιμάται την ώρα κατά την οποία ο κινεζικός πύραυλος θα εισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα.

Κινέζικος πύραυλος: Πλησιάζει χρονικά η συντριβή – Ο κίνδυνος για την Ελλάδα

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κόσμος αναφορικά την επικείμενη πιθανή πτώση τμημάτων του τεράστιου κινεζικού πυραύλου Long March 5B (CZ-5B) στη Γη, χωρίς ωστόσο η Ελλάδα να τίθεται σε κάποιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου «μπορεί να επανεισέλθουν στη γήινη ατμόσφαιρα με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο, στο διάστημα μεταξύ της 30ης και 31ης Ιουλίου.

Ωστόσο, ο συναγερμός έληξε για την Ελλάδα, περίπου στις 20:00 του Σαββάτου, αφού επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις που είχε δώσει νωρίτερα στο iefimerida.gr ο διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ. Σπύρος Βασιλάκος. Πράγματι, πριν από λίγο ο αρμόδιος ευρωπαϊκός φορέας EUSST ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου θα πέσουν μεταξύ ινδικού κ ειρηνικού ωκεανού. Η πτώση εκτιμάται πως θα συμβεί στις 20:24 ώρα Ελλάδος, με απόκλιση +-58 λεπτών.

Σύμφωνα με την Aerospace Corporation, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο με έδρα την Καλιφόρνια, ο κινεζικός πύραυλος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης στις 20:08 (ώρα Ελλάδας), με απόκλιση ±1 ώρας.

