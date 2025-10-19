«Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου

Κινηματογραφική ταινία θύμισε η επαγγελματική διάρρηξη τα ξημερώματα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Εννέα πολύτιμα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας εκλάπησαν.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ. Στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Με ένα αλυσοπρίονο έσπασαν τα τζάμια και οι δύο από τους δράστες εισήλθαν στο εσωτερικό, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για να επιτηρεί. Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς τη Γκαλερί Ναπολέοντα και τη Γκαλερί των Γάλλων ηγεμόνων, από όπου αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κολιέ, καρφίτσες και διαδήματα ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» —το μεγαλύτερο της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων— δεν συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα.

Η ζημιά αποτιμάται βάσει των φωτογραφιών των κοσμημάτων που λείπουν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού έχει ήδη ανοίξει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή» και ανέθεσε την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένα από τα κλοπιμαία εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου: πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, έργο τέχνης ανυπολόγιστης αξίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων κοσμημάτων και την ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν να σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν σε μόλις 7′.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

