Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Εμπορικός Σύλλογος στο έλεος της κομματικής υποταγής...

Σε ανακοίνωση της η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας αναφέρει: «Με μία ανακοίνωση ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας κ. Κατσιγιάννης στηρίζει ΧΩΡΙΣ επιφυλάξεις τις πρωτοβουλίες του ΟΛΠΑ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στο λιμάνι.

Την ανακοίνωση την εξέδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ μέσω του Εμπορικού

Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.

Χρησιμοποιεί τον Εμπορικό Σύλλογο στα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης χωρίς προηγουμένως να έχει συζητηθεί το θέμα σε Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και να είναι η ανακοίνωση προϊόν διαλόγου και διαβούλευσης, αλλά και ενημέρωσης.

Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον κ. Κατσιγιάννη. Αποφάσισε και διέταξε.

Δυστυχώς δικαιωνόμαστε για το επίπεδο που σέρνει ένα θεσμικό όργανο διεκδικητικό και πρωτοπόρο στην Πάτρα όπως ο Εμπορικός Σύλλογος, στον ολισθηρό όμως αυτό κατήφορο ακολουθούν πειθήνια οι άτολμοι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, εκτός αν προετοιμάζονται από τώρα για μετεκλογική συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο.

Ας θέσουμε ωστόσο κάποια ερωτήματα:

• Πότε κατατέθηκε και συζητήθηκε το master plan του ΟΛΠΑ στον Εμπορικό Σύλλογο, ώστε να πάρει θέση;

• Ποιο είναι το σχέδιο αξιοποίησης και με ποιους όρους;

• Πως τοποθετήθηκαν τα θεσμικά όργανα της πόλης;

• Ποια ανάπτυξη έτρεξε να χαιρετήσει ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ;

• Ανάπτυξη για ποιους; Για τους πολλούς ή τους λίγους και εκλεκτούς;

ΑΝΑΠΤΥΞΗ μας υπόσχονταν με ανεμογεννήτριες και την δήθεν πράσινη ενέργεια. Γέμισαν τα βουνά ανεμογεννήτριες αλλά πληρώνουμε τριπλάσια την κιλοβατώρα, η ανάπτυξη ήταν τελικά για τις τσέπες των λίγων. Στο βωμό της ανάπτυξης προανήγγειλαν “Αιολικό Πάρκο” στον Πατραϊκό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς και λαϊκές κινητοποιήσεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ υποσχόταν σε ημερίδα του Εμπορικού Συλλόγου ο υπουργός Ανάπτυξης της Νέας δημοκρατίας το 2005 κ. Παπαθανασίου με την έλευση των πολυκαταστημάτων πολυεθνικών και mall. Μόνο που αυτή η ανάπτυξη αυτή έφερε λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μια βόλτα από κεντρικές οδούς της πόλης φτάνει για να δει κανείς τα κενά καταστήματα) και ακρίβεια στους πολίτες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ υποσχόταν το 2012 ο Χατζηδάκης με απελευθέρωση του ωραρίου και την κατάργηση της Αργίας της Κυριακής. Η ανάπτυξη τελικά ήταν σε όφελος των μεγάλων. Έφερε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και το…13ωρο.

Πότε συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου κατατέθηκε ο σχεδιασμός και πάρθηκε η απόφαση ανεπιφύλακτης στήριξης;

Μας εκπλήσσει όμως η αφωνία που επιδεικνύει εδώ και καιρό η “Εμπορικής Ανανέωσης” ως αντιπολίτευση..

Μήπως αυτή η αφωνία εξηγείται με την πρόταση της για απελευθέρωση και διεύρυνση του ωραρίου και περιμένει το νεύμα του προέδρου;

Υπενθυμίζουμε στο νεόκοπο πρόεδρο ότι ο Εμπορικός Σύλλογος μπήκε μπροστά μαζί με άλλους φορείς όταν το 2011 θέλησαν να χτίσουν το Μόλο της Αγίου Νικολάου. Για ανάπτυξη μιλούσαν και τότε..»

