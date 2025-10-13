«Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις ενημερωτικές δράσεις της για την οδική ασφάλεια, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο στα social media με το γνώριμο μήνυμα: «Κινητό και οδήγηση, δεν πάνε μαζί».

Στο σύντομο βίντεο, που αναρτήθηκε στη σελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στο Facebook, ένας άνδρας φαίνεται μέσα σε όχημα που αιωρείται, όταν ξαφνικά το κινητό του πέφτει από την τσέπη. Τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία πιάνει το κινητό και υπενθυμίζει με χαρακτηριστική φράση: «Δεν έχει σημασία το όχημα… έχουμε πει, κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Η καμπάνια εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών, τονίζοντας ότι η απόσπαση προσοχής εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα.

