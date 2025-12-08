Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια

Ισχυρή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, σε Διακοπτό και Καλάβρυτα, με στόχο τη διατήρηση και την αναβάθμιση του ιστορικού τρένου Οδοντωτού, ενός από τα πλέον εμβληματικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας. Το κάλεσμα συγκέντρωσε κατοίκους, συλλόγους και φορείς της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την τρέχουσα υποβάθμιση της γραμμής.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος δήλωσε:

“Σήμερα βρεθήκαμε σε Διακοπτό και Καλάβρυτα, στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διατήρηση και αναβάθμιση του Οδοντωτού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και τις τοπικές κοινωνίες, διεκδικούμε το αυτονόητο:



Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μοναδικού ιστορικού τρένου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη.



Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε!”

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η υποβάθμιση της γραμμής δεν αφορά μόνο την τοπική συγκοινωνία, αλλά πλήττει και τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Μέσα από αυτή τη δράση, επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε ο Οδοντωτός να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια και ποιότητα, διατηρώντας τη μοναδικότητά του και την ιστορική του αξία.

Η κινητοποίηση αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών και της Περιφέρειας, που στοχεύει στην αναβάθμιση και την προστασία ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Δυτικής Ελλάδας.

