Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια

Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια
08 Δεκ. 2025 16:32
Pelop News

Ισχυρή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, σε Διακοπτό και Καλάβρυτα, με στόχο τη διατήρηση και την αναβάθμιση του ιστορικού τρένου Οδοντωτού, ενός από τα πλέον εμβληματικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας. Το κάλεσμα συγκέντρωσε κατοίκους, συλλόγους και φορείς της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την τρέχουσα υποβάθμιση της γραμμής.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος δήλωσε:
“Σήμερα βρεθήκαμε σε Διακοπτό και Καλάβρυτα, στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διατήρηση και αναβάθμιση του Οδοντωτού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και τις τοπικές κοινωνίες, διεκδικούμε το αυτονόητο:

Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μοναδικού ιστορικού τρένου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη.

Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε!”

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η υποβάθμιση της γραμμής δεν αφορά μόνο την τοπική συγκοινωνία, αλλά πλήττει και τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Μέσα από αυτή τη δράση, επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε ο Οδοντωτός να συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια και ποιότητα, διατηρώντας τη μοναδικότητά του και την ιστορική του αξία.

Η κινητοποίηση αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας των τοπικών κοινωνιών και της Περιφέρειας, που στοχεύει στην αναβάθμιση και την προστασία ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Δυτικής Ελλάδας.

Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό σε Διακοπτό και Καλάβρυτα – Στήριξη από την Περιφέρεια

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ