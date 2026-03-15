Κινητοποίηση στο Διακοπτό για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στον σταθμό – Αντιδράσεις για την απόφαση του ΟΣΕ

15 Μαρ. 2026 8:57
Pelop News

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων, με κατοίκους και φορείς της περιοχής να προχωρούν σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου.

Η συγκέντρωση διοργανώνεται από την Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού και θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί στον σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό, μπροστά από το μουσείο. Στόχος της κινητοποίησης είναι να εκφραστεί η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την παύση λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ενώ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν βουλευτές της Αχαΐα, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς και φορείς της περιοχής, με στόχο να διατυπωθεί κοινό αίτημα για άμεση επανεξέταση της απόφασης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η πίεση προς την πολιτεία για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Οι αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και επαγγελματίες είναι έντονες, καθώς επισημαίνουν ότι ο Οδοντωτός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς πόλους για την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλεία και των Καλαβρύτων, ενώ παράλληλα συνιστά σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο για την περιοχή.

