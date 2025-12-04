«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Νέες επιδοτήσεις σε δικαιούχους του προγράμματος
Aπό την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην καταβολή νέων επιδοτήσεων σε πάνω από 740 δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», την Τετάρτη 3/12/2025.
Ειδικότερα, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα.
