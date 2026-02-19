«Κιβωτός Κόσμου»: Ενοχή για τον π. Αντώνιο, καταδίκη για περισσότερες κατηγορίες
Στο Εφετείο ο π. Αντώνιος, καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο.
Tο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου»τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις από τους συγκατηγορουμένους του ενώ αθώωσε δύο.
Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο.
Και αυτό γιατί κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.
