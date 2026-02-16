Κιβωτός του Κόσμου: Πρόταση ενοχής για τον πατέρα Αντώνιο και 4 κατηγορούμενους στη δίκη σε δεύτερο βαθμό

Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου πρότεινε η εισαγγελέας στη δευτεροβάθμια δίκη, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται.

16 Φεβ. 2026 13:10
Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, που αφορά καταγγελίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκων σε δομές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορίες σχετίζονται κυρίως με περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα σε δομές του Βόλου και της Αθήνας, ενώ για επιμέρους υποθέσεις – ιδίως όσες συνδέονται με τη δομή της Χίου – προτάθηκε αθώωση. Για δύο κατηγορούμενους μάλιστα ζητήθηκε πλήρης απαλλαγή.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας χαρακτήρισε τον πατέρα Αντώνιο «πρόσωπο αναφοράς» της Κιβωτού, υποστηρίζοντας ότι είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της και γνώση κρίσιμων περιστατικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί άγνοιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε υπόθεση παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου σε δομή του Βόλου, που – σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση – προκάλεσε σοβαρή ψυχική επιβάρυνση. Για το περιστατικό αυτό ζητήθηκε ενοχή για βαριά σωματική βλάβη τόσο για τον πατέρα Αντώνιο όσο και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αντίστοιχα, ενοχή προτάθηκε και για περιστατικά ξυλοδαρμών ανηλίκων, καθώς και για περιπτώσεις που συνδέονται με καταναγκαστική εργασία φιλοξενούμενων.

Για τα περιστατικά που αφορούν τη δομή του Βόλου, η εισαγγελέας έκανε λόγο για πιθανή ηθική αυτουργία του πατέρα Αντώνιου σε πράξεις σωματικής βίας, σημειώνοντας ότι – κατά την κρίση της – γνώριζε τη συμπεριφορά συνεργατών του.

Αντίθετα, για περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στη δομή της Χίου, η εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετούνται βαριές σωματικές βλάβες.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών, ενώ συνεργάτες του είχαν λάβει μικρότερες ποινές. Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αναμένεται το επόμενο διάστημα.

