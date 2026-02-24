ΚΚΕ: Ζητά τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τι αναφέρουν οι βουλευτές του ΚΚΕ στο πόρισμα τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΚΚΕ: Ζητά τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
24 Φεβ. 2026 17:39
Pelop News

Στη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο θα καταθέσει το δικό του πόρισμα και κατηγορώντας την πλειοψηφία της ΝΔ για συνειδητή πολιτική απόφαση να αποφύγει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της.

Τι αναφέρουν οι βουλευτές του ΚΚΕ

«Η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές. Ότι δηλαδή η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να συγκαλυφθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα», αναφέρον σε γραπτή κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι «το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο “κλείσιμο” των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ».

Καταλήγοντας, οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ τονίζουν: «Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ, μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα καταθέσει το δικό του Πόρισμα».

