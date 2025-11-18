Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έρχεται βαρυχειμωνιά» – Νέο κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες

Για ραγδαία αλλαγή του καιρού και ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει ήδη τη χώρα, με έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο, Ιόνιο και Αιτωλοακαρνανία.

18 Νοέ. 2025 11:52
Pelop News

Η καλοκαιρινή “παράταση” του Νοεμβρίου τελειώνει, καθώς ο καιρός αλλάζει άρδην. Ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να δεχθεί ψυχρές αέριες μάζες, με χιόνια ακόμη και σε μεγάλες πόλεις, ενώ στη χώρα μας ο χειμώνας κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, στον αντίποδα προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί». Παράλληλα, προειδοποιεί πως και στην Ελλάδα μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα υπάρξουν χειμωνιάτικες εξάρσεις, με χιόνια αρχικά στα βουνά και πιθανώς σε χαμηλότερα υψόμετρα στη συνέχεια.

Νέο κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα:

  • Την Τρίτη (18/11) και την Τετάρτη (19/11) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως Κέρκυρα και Παξοί),
  • Στην Ήπειρο,
  • Και από το μεσημέρι της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΜΥ εφιστά την προσοχή των πολιτών, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο Νοέμβριος δείχνει πως σκοπεύει να κλείσει με χειμωνιάτικη ένταση και αυξημένα καιρικά φαινόμενα.

