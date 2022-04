Κλειδώνει η «χρυσή» συμφωνία Twitter – Έλον Μασκ

Πιο κοντά από ποτέ στην εξαγορά του twitter βρίσκεται ο Έλον Μασκ. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο όμιλος είναι έτοιμος να δεχτεί την προσφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην άνοδο της μετοχής της πλατφόρμας στη Γουόλ Στριτ.

Γύρω στις 17.45 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή του Twitter στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κυμαινόταν στα 50,36 δολάρια, με άνοδο +2,92%. Στην αρχή της συνεδρίασης έφτασε και σε άνοδο +4%.

#Twitter set to accept Musk's $43bn offer. Twitter shares were up >5% in pre-market trading in New York on Monday at $51.53. https://t.co/DpGOj6roBS pic.twitter.com/DL0YeCQVLd

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 25, 2022