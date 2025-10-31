Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού – Πότε επανενεργοποιείται

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21 ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ. Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 18:00, το σύστημα θα παραμείνει προσωρινά κλειστό, καθώς ξεκινά η διαδικασία εκκαθάρισης για την 5η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή. Μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες και τροποποιημένες αιτήσεις δικαιούχων.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι μόνο οι οριστικά υποβληθείσες και εγκεκριμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος, ενώ όσες έχουν παραμείνει σε προσωρινή αποθήκευση θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη διεύθυνση: opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21.

