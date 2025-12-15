Κλείνουν οι Δήμοι την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού – Τι λέει ο Δήμος Πατρέων

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, προχωρούν σε κινητοποιήσεις οι δήμοι, με σύνθημα «Κλείνουμε τους Δήμους – για να μη βάλουμε λουκέτο στις ανάγκες μας». Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που «αναπαράγει τη φτώχεια και τον πόλεμο» και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Πάτρα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις μέσα στην ημέρα.

Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, με συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο, μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου.

Η δεύτερη κινητοποίηση θα γίνει στις 19:30 το απόγευμα, στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας, με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σωματείων και φορέων της πόλης. Η προσυγκέντρωση για αναχώρηση με λεωφορεία έχει οριστεί για τις 19:00 από τον Δημοτικό χώρο στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης επισημαίνεται ότι η οικονομική ασφυξία των δήμων δεν είναι «μοιραία», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Όπως τονίζεται, ο λαός καλείται να σηκώσει το βάρος του 95% της φορολογίας, την ώρα που δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Παράλληλα, η κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009, ενώ δεν αποδίδονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος –σύμφωνα με τους διοργανωτές– είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλονται περιλαμβάνονται η απόδοση όλων των θεσμοθετημένων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους δήμους, η κατάργηση του μνημονιακού «πλαφόν» χρηματοδότησης, μηδενικό τιμολόγιο ενέργειας για τους ΟΤΑ, έκτακτη χρηματοδότηση για υποδομές, σχολεία και οδοποιία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και η διασφάλιση δημόσιου, φτηνού και ποιοτικού νερού χωρίς επιχειρηματική λειτουργία.

«Οι περιγραφές περισσεύουν και τα παζάρια για ψίχουλα δεν απαντούν στα μεγάλα διλήμματα της εποχής», τονίζεται χαρακτηριστικά, με το κάλεσμα να είναι σαφές: μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

16 Δεκέμβρη 2025: Ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού της φτώχειας και του πολέμου στη Βουλή,

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

10 π.μ. συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο με τους εργαζόμενους του Δήμου μας

7:30 μ.μ. με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ στον ΚΟΜΒΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ – Προσυγκέντρωση για αναχώρηση με λεωφορεία στις 7μ.μ. από το Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης.

Οι περιγραφές περισσεύουν, τα παζάρια για τα ψίχουλα δεν απαντούν στα μεγάλα διλήμματα και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη μας δίνουν τις δυνατότητες για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες.

Για την οικονομική ασφυξία των Δήμων δεν φταίει το «κακό το ριζικό μας». Ο λαός μας έχει πληρώσει το 95% των φόρων, την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια ευρώ χαρίζονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009 και δεν καταβάλλονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 είναι εναρμονισμένος με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε., που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του λαού μας.

Να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010 και να επιστραφούν οι παρακρατηθέντες πόροι και τέλη, να καταργηθεί το μνημονιακό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να θεσμοθετηθεί μηδενικό τιμολόγιο από τους παρόχους ενέργειας για τους δήμους, τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, τις σχολικές επιτροπές και τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης.Να απαλλαγούν οι δήμοι από το ΦΠΑ για τις συναλλαγές τους.

Να δοθεί έκτακτη γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας, για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, των δημοτικών γηπέδων, όλων των δημοτικών υποδομών.

Να διαμορφωθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών έργων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, για να συντηρηθούν υποδομές (δημοτικά και σχολικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.ά.), για να φτιαχτούν νέα σχολικά κτίρια και υποδομές προσχολικής και ειδικής αγωγής, υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες.

Έκτακτη χρηματοδότηση των τοπικών δομών για την προστασία των αδέσποτων ζώων και δημιουργία δημόσιου δωρεάν δικτύου περίθαλψης, φροντίδας και εκπαίδευσης, με περιφερειακά και δημοτικά κτηνιατρεία και κλινικές.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και κατάργηση της διάταξης του ν. Βορίδη.

Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

Ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Για να μη βάλουμε λουκέτο στις ανάγκες μας.

