Κλείνουν στη Ζάκυνθο τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί! Η απόφαση του Δημάρχου

Για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης

01 Οκτ. 2025 19:49
Pelop News

Στη Ζάκυνθο με απόφαση του δημάρχου, Γιώργου Στασινόπουλου, και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη (2/10) θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.
