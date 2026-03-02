Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και των πρόσφατων πυραυλικών και άλλων πληγμάτων σε τουριστικούς και στρατιωτικούς στόχους της χώρας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Αρχή Κεφαλαιαγοράς και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ (SCA) γνωστοποίησε ότι τόσο το Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι (ADX) όσο και η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ντουμπάι (DFM) θα αναστείλουν τη λειτουργία τους για τις δύο αυτές ημέρες.

Η Αρχή τόνισε ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα όπου και όταν κριθεί απαραίτητο».

Τα δύο χρηματιστήρια συγκαταλέγονται στα πέντε μεγαλύτερα της Μέσης Ανατολής και φιλοξενούν μερικές από τις σημαντικότερες εισηγμένες εταιρείες της περιοχής, με έμφαση σε τομείς όπως ενέργεια, τραπεζικός, ακίνητα και logistics. Η αναστολή λειτουργίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές πετρελαίου να έχουν ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

