Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε επίσημα ο Δήμος Φαιστού. Η απόφαση ελήφθη για καθαρά προληπτικούς λόγους, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που συγκλόνισαν το χωριό.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι, έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, για προληπτικούς λόγους».

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αφορά αποκλειστικά ζητήματα ασφάλειας και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

