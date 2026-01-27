Κλειστό εκτάκτως το Φρούριο Ρίου στις 30 Ιανουαρίου
Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει εκτάκτως το Φρούριο Ρίου την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει ότι η αναστολή της λειτουργίας αφορά το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου για τη συγκεκριμένη ημέρα, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της προσωρινής διακοπής της επισκεψιμότητας.
