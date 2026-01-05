Κλειστό έως 9 Ιανουαρίου το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας

Δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους – Κανονικά η εξυπηρέτηση από τις 12 Ιανουαρίου.

05 Ιαν. 2026 14:08
Pelop News

Κλειστό για οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό θα παραμείνει το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Όπως επισημαίνεται, η αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος οφείλεται στο κλείσιμο του οικονομικού έτους, διαδικασία απαραίτητη για τη λογιστική και διοικητική τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμος Αιγιαλείας ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και ζητά τη συνεργασία τους κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

