Κλειστό για έξι ημέρες το Φρούριο Ρίου: Τι αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
Εκτός λειτουργίας θα παραμείνει προσωρινά ένας από τους σημαντικούς ιστορικούς χώρους της Αχαΐας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ενημερώνει για διακοπή επισκέψεων στο Φρούριο Ρίου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοίνωσε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από τις 9 έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2026.
Οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν υπόψη την ανακοίνωση κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους, ενώ η επαναλειτουργία του χώρου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
