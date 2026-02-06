Κλειστό για έξι ημέρες το Φρούριο Ρίου: Τι αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοίνωσε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από τις 9 έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2026.

Οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν υπόψη την ανακοίνωση κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους, ενώ η επαναλειτουργία του χώρου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

