Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για προσωρινή αναστολή λειτουργίας

Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13 Μαρ. 2026 13:02
Pelop News

Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει εκτάκτως το Φρούριο Ρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο αρχαιολογικός χώρος δεν θα είναι επισκέψιμος σε δύο χρονικά διαστήματα μέσα στον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει κλειστό από τις 16 έως και τις 18 Μαρτίου 2026, καθώς και από τις 24 έως και τις 28 Μαρτίου 2026.

Η ανακοίνωση αφορά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χώρου για το κοινό, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασης. Οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους.

