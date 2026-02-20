Κλειστό σήμερα το κεντρικο ΚΕΠ Πάτρας

Αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού ΚΕΠ στο παλιό λιμάνι της Πάτρας σήμερα Παρασκευή 20/02/2026.

Οπως ανακοινώθηκε από την αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων λόγω της απαγόρευσης από την Αστυνομική Διεύθυνση, εισόδου οχημάτων στο παλιό λιμάνι, κατά το τελευταίο τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού, το ΚΕΠ θα παραμείνει κλειστό.

