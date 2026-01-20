Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα, όμως οι καιρικές συνθήκες – ισχυροί άνεμοι και χιονόπτωση – κρατούν κλειστά τα περισσότερα μεγάλα κέντρα, δημιουργώντας προβλήματα στους χιονοδρόμους.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα Τρίτη 20/1/2026):

Παρνασσός – Λειτουργία ανεστάλη λόγω θυελλωδών ανέμων

– Λειτουργία ανεστάλη λόγω θυελλωδών ανέμων Καλάβρυτα – Κλειστό (λειτουργεί μόνο το baby lift)

– Κλειστό (λειτουργεί μόνο το baby lift) Μέτσοβο

Ανήλιο

Μαίναλο

Σέλι

Βίτσι

Περτούλι

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα):

Βασιλίτσα (Γρεβενά)

(Γρεβενά) Πισοδέρι (Φλώρινα)

(Φλώρινα) 3-5 Πηγάδια (Νάουσα)

(Νάουσα) Καϊμακτσαλάν (Πέλλα)

Η χιονόπτωση συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, με τους υπεύθυνους των κέντρων να ελπίζουν σε βελτίωση των συνθηκών και άνοιγμα περισσότερων πιστών σύντομα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



