Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
Έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις άνεμοι κρατούν κλειστά τα περισσότερα μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα, όμως οι καιρικές συνθήκες – ισχυροί άνεμοι και χιονόπτωση – κρατούν κλειστά τα περισσότερα μεγάλα κέντρα, δημιουργώντας προβλήματα στους χιονοδρόμους.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα Τρίτη 20/1/2026):
- Παρνασσός – Λειτουργία ανεστάλη λόγω θυελλωδών ανέμων
- Καλάβρυτα – Κλειστό (λειτουργεί μόνο το baby lift)
- Μέτσοβο
- Ανήλιο
- Μαίναλο
- Σέλι
- Βίτσι
- Περτούλι
ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα):
- Βασιλίτσα (Γρεβενά)
- Πισοδέρι (Φλώρινα)
- 3-5 Πηγάδια (Νάουσα)
- Καϊμακτσαλάν (Πέλλα)
Η χιονόπτωση συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, με τους υπεύθυνους των κέντρων να ελπίζουν σε βελτίωση των συνθηκών και άνοιγμα περισσότερων πιστών σύντομα.
