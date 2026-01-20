Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά

Έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις άνεμοι κρατούν κλειστά τα περισσότερα μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα

20 Ιαν. 2026 10:43
Pelop News

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα, όμως οι καιρικές συνθήκες – ισχυροί άνεμοι και χιονόπτωση – κρατούν κλειστά τα περισσότερα μεγάλα κέντρα, δημιουργώντας προβλήματα στους χιονοδρόμους.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα Τρίτη 20/1/2026):

  • Παρνασσός – Λειτουργία ανεστάλη λόγω θυελλωδών ανέμων
  • Καλάβρυτα – Κλειστό (λειτουργεί μόνο το baby lift)
  • Μέτσοβο
  • Ανήλιο
  • Μαίναλο
  • Σέλι
  • Βίτσι
  • Περτούλι

ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (σήμερα):

  • Βασιλίτσα (Γρεβενά)
  • Πισοδέρι (Φλώρινα)
  • 3-5 Πηγάδια (Νάουσα)
  • Καϊμακτσαλάν (Πέλλα)

Η χιονόπτωση συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, με τους υπεύθυνους των κέντρων να ελπίζουν σε βελτίωση των συνθηκών και άνοιγμα περισσότερων πιστών σύντομα.

