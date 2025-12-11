Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 15 έως 19 Δεκεμβρίου

Το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από τις 15 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, όπως αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν ότι η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή κατά το διάστημα αυτό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν το κλείσιμο σχετίζεται με εργασίες ή άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η λειτουργία του χώρου αναμένεται να επανέλθει κανονικά μετά τις 19 Δεκεμβρίου.

