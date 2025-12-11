Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 15 έως 19 Δεκεμβρίου

Λόγω έκτακτων λόγων λειτουργίας, το Φρούριο Ρίου δεν θα είναι προσβάσιμο στο κοινό για πέντε ημέρες.

Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 15 έως 19 Δεκεμβρίου
11 Δεκ. 2025 14:34
Pelop News

Το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από τις 15 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, όπως αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν ότι η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή κατά το διάστημα αυτό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν το κλείσιμο σχετίζεται με εργασίες ή άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.

Η λειτουργία του χώρου αναμένεται να επανέλθει κανονικά μετά τις 19 Δεκεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
