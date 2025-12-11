Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 15 έως 19 Δεκεμβρίου
Λόγω έκτακτων λόγων λειτουργίας, το Φρούριο Ρίου δεν θα είναι προσβάσιμο στο κοινό για πέντε ημέρες.
Το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από τις 15 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, όπως αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν ότι η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή κατά το διάστημα αυτό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν το κλείσιμο σχετίζεται με εργασίες ή άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.
Η λειτουργία του χώρου αναμένεται να επανέλθει κανονικά μετά τις 19 Δεκεμβρίου.
