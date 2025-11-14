Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 17/11
Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για το Φρούριο Ρίου και την αναστολή λειτουργίας του.
Κλειστό θα παραμείνει ο αρχαιολογικός χώρος του Φρουρίου Ρίου, από τη Δευτέρα 11/2025 έως τις 22 Νοεμβρίου.
Σε ανακοίνωση της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε, ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό
από 17 έως 22 Νοεμβρίου 2025».
