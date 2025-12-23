Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου

Kλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Φρούριο Ρίου από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Η ενημέρωση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά την προσωρινή αναστολή της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

