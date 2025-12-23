Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
Kλειστό θα παραμείνει για λίγες ημέρες το Φρούριο Ρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Kλειστό για το κοινό θα παραμείνει το Φρούριο Ρίου από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Η ενημέρωση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά την προσωρινή αναστολή της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News