Κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ: Φόβοι για την απάντηση του Λιβάνου μετά τον θάνατο του Ακίλ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για το ποια θα είναι η απάντηση της λιβανέζικης οργάνωσης μετά και τη δολοφονία του υψηλόβαθμου στελέχους της.

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν σημαντικό στέλεχός της, τον Ιμπραήμ Ακίλ, μερικές ώρες αφού το ανακοίνωσε το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ, «από τους μεγάλους ηγέτες μας», σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ όταν αναφέρεται στα θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αν και η μαχητική ομάδα δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του, περιέγραψε την επίθεση ως «έγκλημα». Το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα, πρόσθεσε η ομάδα.

«Εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της, θα επεκτείνουμε τους στόχους μας», δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Arabiya. «Οι προηγούμενες κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν πλέον», ανέφερε με νόημα.

Νωρίτερα το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον θάνατο του αξιωματούχου της Χεζμπολάχ σε «στοχευμένο πλήγμα» στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες στα σύνορα ως απάντηση στο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης για τις οποίες το λιβανικό σιιτικό κίνημα κατηγορεί το Τελ Αβίβ.

Από την επίθεση του IDF που στόχευε τον Ιμπραήμ Ακίλ, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε ως «επικεφαλής των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σκοτώθηκαν επίσης 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Συγκεντρώνονται σε υπόγεια, κάτω από κτίρια κατοικιών

Εκτός από τον Ακίλ, στο χτύπημα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα ανώτατα στελέχη της συστοιχίας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ και η ηγεσία της δύναμης Radwan. Ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το χτύπημα σκότωσε επίσης 10 διοικητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι, όπως είπε, είναι υπεύθυνοι για «ενέργειες εναντίον του Ισραήλ σε καθημερινή βάση».

«Συγκεντρώθηκαν υπόγεια, κάτω από ένα κτίριο κατοικιών, στην καρδιά της Dahiyeh, ενώ χρησιμοποιούσαν πολίτες ως ανθρώπινη ασπίδα. Συναντήθηκαν για να συντονίσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον Ισραηλινών πολιτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αντιπτέραρχος Ντάνιελ Χάγκαρι δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 μέλη της δύναμης Radwan και της συστοιχίας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο χτύπημα, το οποίο σύμφωνα με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε από ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35 με τη χρήση δύο πυραύλων.

Δημοσίευμα του Axios επικαλείται ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε ότι σκοτώθηκαν περίπου 20 διοικητές της Δύναμης Radwan.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, είδε ένα κτίριο που είχε καταρρεύσει και διασώστες να απομακρύνουν τα θύματα, εν μέσω χάους.

«Η στόχευση μιας κατοικημένης, αστικής ζώνης, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν λαμβάνει υπόψη του κανέναν ανθρωπιστικό ή νομικό παράγοντα», είπε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Το προφίλ του «παγκόσμιου τρομοκράτη»

Ο Ακίλ, γνωστός και ως «παγκόσμιος τρομοκράτης» είχε υπηρετήσει στο ανώτατο στρατιωτικό όργανο της Χεζμπολάχ, το Συμβούλιο Τζιχάντ, και είχε λάβει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε δύο τρομοκρατικές επιθέσεις το 1983 που σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό και στους στρατώνες του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ο Ακίλ ξεκίνησε την καριέρα του στη Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980 στον μηχανισμό Ισλαμικής Τζιχάντ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εκτός Λιβάνου, και συμμετείχε σε πολλές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες εναντίον αθώων διεθνών φορέων και πολιτών. Από το 2004 υπηρέτησε ως επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, ως μέρος αυτής ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στους τομείς των επιθέσεων δολιοφθοράς, των αντιαρματικών πυρών, των εκρηκτικών υλικών, της αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών πτυχών.

Επιπλέον, υπηρέτησε ως διοικητής της μονάδας Radwan, της ελίτ δύναμης της Χεζμπολάχ, στόχος της οποίας ήταν να καταλάβει τους οικισμούς της Ισραηλινής Γαλιλαίας και να σκοτώσει αθώους στρατιώτες και πολίτες.

Πέρυσι, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε επιβράβευση 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση, τον εντοπισμό, τη σύλληψη ή την καταδίκη του και ενημέρωσε ότι ήταν υπεύθυνος για τη σύλληψη Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980.

