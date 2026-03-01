Κλιμακώνεται η ένταση μετά τον θάνατο Χαμενεΐ – Απειλές, πλήγματα και μεταβατική τριανδρία στο Ιράν

Κλιμακώνεται η ένταση μετά τον θάνατο Χαμενεΐ – Απειλές, πλήγματα και μεταβατική τριανδρία στο Ιράν
01 Μαρ. 2026 9:01
Σε καθεστώς πολεμικής έντασης και πολιτικής μετάβασης βρίσκεται το Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με τις εξελίξεις να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη στην κρατική τηλεόραση, τη μεταβατική περίοδο θα εγγυηθεί τριανδρία αποτελούμενη από τον πρόεδρο της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχουσέιν Μοχσενί Εζεΐ και μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εναρμονίζεται με το ιρανικό Σύνταγμα, έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών προχωρήσει στην επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη.

Απειλές Λαριτζάνι: «Θα τους τρυπήσουμε στην καρδιά»

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο κινήθηκε ο Αλί Λαριτζάνι, βασικός σύμβουλος του Χαμενεΐ και Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος εξαπέλυσε ανοιχτές απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Αμερικανοί τρύπησαν την καρδιά του ιρανικού λαού και εμείς θα τους τρυπήσουμε στην καρδιά», δήλωσε, προειδοποιώντας για ισχυρότερα αντίποινα εναντίον ΗΠΑ και Ισραήλ. Τόνισε, ωστόσο, πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο με τις χώρες της περιοχής, αλλά θα συνεχίσει να στοχεύει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η χώρα είχε προετοιμαστεί «για όλα τα σενάρια», συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη. Παράλληλα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «πέρασαν τις κόκκινες γραμμές» και «θα υποστούν τις συνέπειες».

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», λέει το Ισραήλ

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε πως «αποδόθηκε δικαιοσύνη», κάνοντας λόγο για εξουδετέρωση του Χαμενεΐ και «υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου».

Η δήλωση εντείνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα, με το Ιράν να ανακοινώνει νέα κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Πλήγματα σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μανάμα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο Ντουμπάι, στη Ντόχα και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι στοχοποιήθηκαν αμερικανικές βάσεις, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χτύπημα ακόμη και σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

Στο Ιράκ, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, επιχειρώντας να διασπάσουν τον κλοιό ασφαλείας. Οι ιρακινές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εισβολή στο συγκρότημα της πρεσβείας.

Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως, σε περίπτωση απάντησης στα αμερικανικά πλήγματα, οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι το Ιράν ανακοίνωσε πρόθεση για σφοδρή απάντηση, προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα πως «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ».

Θρήνος στο Ιράν – Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις

Στο εσωτερικό του Ιράν επικρατεί βαρύ κλίμα, με κρατικά μέσα να μεταδίδουν εικόνες θρήνου για τον Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την ταχύτατη κλιμάκωση.

Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη δεν αποτελεί μόνο εσωτερική πολιτική καμπή για την Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά ενδέχεται να αναδιαμορφώσει συνολικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο όπου η ένταση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

