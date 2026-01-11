Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων

Η κρίση στο Ιράν βαθαίνει, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα με αμείωτη ένταση, παρά τη σκληρή καταστολή, το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις απειλές του καθεστώτος. Στο φόντο της επιδείνωσης της κατάστασης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιλογών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για διάφορα σχέδια παρέμβασης στο Ιράν, μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Τραμπ αναμένεται να λάβει εντός της εβδομάδας εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στην κρίση.

Στο τραπέζι στρατιωτικές επιθέσεις και κυβερνοόπλα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στη συνάντηση του Τραμπ με ανώτερους αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως στρατιωτικές επιθέσεις, ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, επιβολή νέων κυρώσεων και ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ορισμένες από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο δεν περιλαμβάνουν άμεση χρήση στρατιωτικής δύναμης, αλλά επικεντρώνονται στο να στοχεύσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας της Τεχεράνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Φόβοι για αντίθετα αποτελέσματα

Παράλληλα, υπάρχουν έντονες ανησυχίες εντός της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ενδεχόμενες στρατιωτικές επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα, συσπειρώνοντας τον ιρανικό λαό γύρω από το καθεστώς ή οδηγώντας σε στρατιωτική απάντηση από την Τεχεράνη.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, ωστόσο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, καθώς ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στα σενάρια που εξετάζονται δεν περιλαμβάνεται η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Πάνω από 500 νεκροί και 10.000 συλλήψεις

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, οι νεκροί από τις διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τους 500 μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για περίπου 10.000 συλλήψεις.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός Ιράν. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό και αποδίδουν τις ταραχές σε «ταραξίες» που, όπως υποστηρίζουν, υποκινούνται από ξένες δυνάμεις.

«Αμείλικτα» νομικά μέτρα κατά των διαδηλωτών

Την ίδια ώρα, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Mohammad Movahedi Azad, δήλωσε ότι θα ληφθούν «αμείλικτα, χωρίς επιείκεια ή συμβιβασμούς» νομικά μέτρα κατά των διαδηλωτών, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

«Οι κατηγορίες εναντίον όλων των ταραχοποιών είναι οι ίδιες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν τους διαδηλωτές είτε για όσους «πήραν τα όπλα και προκάλεσαν φόβο και τρόμο στους πολίτες», όλοι θεωρούνται «εχθροί» του κράτους.

Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την Ουάσινγκτον να ζυγίζει τις επιλογές της σε ένα σκηνικό που απειλεί να αποκτήσει ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις.

